В РФ зафиксировали активизацию движения сопротивления — ГУР МОУ

Фиксируется активизация движения сопротивления в РФ. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.



Отмечается, что в ночь на 4 января в РФ партизаны в очередной раз остановили движение гражданских поездов и военных эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в районе Красноярска.

В ГУР МОУ рассказали, что в новом 2023 году это уже шестой случай уничтожения блоков сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге в разных регионах России, а это приводит к нарушениям в графиках движения военных эшелонов.

«В прошлом 2022 году было отмечено около 40 таких случаев, а также уничтожение железнодорожных трансформаторов и локомотивов. Существенная активизация рельсовых партизан в России отмечается после объявления путинским режимом частичной мобилизации», - сообщили разведчики.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в России ожидается новая волна мобилизации, и новая попытка наступления на Украину.