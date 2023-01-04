У РФ зафіксували активізацію руху опору — ГУР МОУ

Фіксується активізація руху опору в РФ. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.



Зазначається, що в ніч на 4 січня в РФ партизани в чергове зупинили рух цивільних поїздів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці в районі Красноярська.

У ГУР МОУ розповіли, що у новому 2023 році це вже шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах Росії, а це призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів.

«У минулому 2022 році було відмічено близько 40 таких випадків, а також знищення залізничних трансформаторів та локомотивів. Суттєва активізація рейкових партизан на росії відмічається після оголошення путінським режимом часткової мобілізації», - повідомили розвідники.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Росії очікується нова хвиля мобілізації, і нова спроба наступу на Україну.