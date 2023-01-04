Нас ждет российское наступление в ближайшее время — Арестович

В России ожидается новая волна мобилизации, и новая попытка наступления на Украину. Об этом в эфире «Фейгин LIVE» заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.



«Мобилизация в РФ не прекращалась с марта 2022 года. Она началась через две-три недели после начала войны. Тогда она была скрытой, ее не объявляли. И призывали отдельные военные специальности. А в сентябре мобилизация стала открытой», — сказал Арестович.



По его словам, многие из мобилизованных были отправлены на фронт «затыкать дыры» без подготовки или с минимальной подготовкой. Есть и россияне, которые проходили и до сих пор проходят подготовку.



«Надо понимать, что нас ждет российское наступление в ближайшее время», — подчеркнул советник ОП.



Вместе с тем, добавил он, россиянам, которые могут попасть под мобилизацию, необходимо задуматься. Так как попытка любого наступления на любом направлении для войск, которые гораздо менее боеспособны, чем те, что наступали в начале войны — будет провальной.



Новая волна мобилизации, которая планируется с 5 января, может пройти одновременно с закрытием границ в России, отметил Арестович.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует с 5 января 2023 года провести новую волну мобилизации. Министр обороны Украины Алексей Резников призвал россиян избегать мобилизации.



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