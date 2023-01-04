В Васильевке под обстрел попала комендатура оккупантов, есть погибшие

Оккупированная Васильевка днем попала под обстрел, есть погибшие. Об этом сообщил член «главного совета» оккупационной «администрации» Запорожской области Владимир Рогов.



«"Прилет" тяжелого по военной комендатуре, где стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта. Есть раненые и погибшие», — написал Рогов.



Позже он уточнил, что было как минимум четыре «прилета» «тяжелого».



«Удары пришлись по жилому многоэтажному дому около комендатуры», — уверяет Рогов.



По его словам, погибли два человека, количество раненых уточняется.

Однако мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что удар в Васильевке пришелся именно по «военной комендатуре» оккупантов.



«Говорят, что количество "двухсотых" и "трехсотых" достигает нескольких десятков», — отметил он.



«Новости Донбасса» по опубликованным видео установили, что удар пришелся по зданию в Васильевке по адресу: Центральный бульвар, 6.