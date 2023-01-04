У Василівці під обстріл потрапила комендатура окупантів, є загиблі

Наслідки удару у Василівці. Фото: соцмережі

Окупована Василівка вдень потрапила під обстріл, є загиблі. Про це повідомив член «головної ради» окупаційної «адміністрації» Запорізької області Володимир Рогов.



«"Приліт" важкого по військовій комендатурі, де стояла черга з місцевих жителів на отримання перепусток для особистого автотранспорту. Є поранені та загиблі», — написав Рогов.



Пізніше він уточнив, що було щонайменше чотири «прильоти» «важкого».



«Удари припали на житловий багатоповерховий будинок біля комендатури», — запевняє Рогов.



За його словами, загинуло двоє людей, кількість поранених уточнюється.



Однак мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що удар у Василівці припав саме на «військову комендатуру» окупантів.



«Кажуть, що кількість "двохсотих" і "трьохсотих" сягає кількох десятків», — зазначив він.



«Новости Донбасса» за опублікованими відео встановили, що удар припав на будівлю у Василівці за адресою: Центральний бульвар, 6.