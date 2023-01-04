На востоке Украины армия РФ ударила по энергетическим объектам распределительных сетей

В прифронтовых регионах на востоке Украины под обстрелы российских войск попали энергетические объекты распределительных сетей. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго».



Отмечается, что ремонтные работы и восстановление питания будут произведены сразу после получения соответствующих военных разрешений.



В «Укрэнерго» также рассказали, что по состоянию на 12:00 потребление в Украине растет из-за постепенного снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней.

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