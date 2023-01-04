На сході України армія РФ вдарила по енергетичних об'єктах розподільчих мереж

У прифронтових регіонах на сході України під обстріл російських військ потрапили енергетичні об'єкти розподільчих мереж. Про це повідомили у компанії «Укренерго».



Зазначається, що ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних військових дозволів.



В «Укренерго» також розповіли, що станом на 12:00 споживання в Україні зростає через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів.

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