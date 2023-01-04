Удары по Константиновке: Кадры с места «прилета»

В результате ночной атаки Константиновки Донецкой области разрушено жилье местных жителей. Об этом сообщает FREEДОМ.



Ночью российские войска нанесли два ракетных удара по городу. Вследствие атаки пострадало предприятие и частный сектор. Сейчас жильцы пострадавших домов разбирают завалы после попадания ракеты.



«Раз, потом еще раз», — рассказал очевидец о взрывах.



По его словам, Константиновка подверглась ударам около 01:00.



Еще один местный житель Иван отметил, что спал, когда услышал взрыв. В его дворе повреждена машина. Сам дом получил значительные повреждения. Жильцы спали, и чудом не пострадали.





Ранее сообщалось, что российские войска ночью атаковали Константиновку Донецкой области.