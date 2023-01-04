Удари по Костянтинівці: Кадри з місця «прильоту»

Через нічну атаку Костянтинівки Донецької області зруйновано житло місцевих жителів. Про це повідомляє FREEДОМ.



Вночі російські війська завдали два ракетні удари по місту. Через атаку постраждало підприємство та приватний сектор. Наразі мешканці постраждалих будинків розбирають завали після влучання ракети.



«Раз, потім ще раз», — розповів очевидець про вибухи.



За його словами, Костянтинівка зазнала ударів близько 01:00.



Ще один місцевий житель Іван зазначив, що спав, коли почув вибух. У його дворі пошкоджена машина. Сам будинок зазнав значних пошкоджень. Мешканці спали, і дивом не постраждали.

Раніше повідомлялося, що російські війська вночі атакували Костянтинівку Донецької області.