Весной Украина планирует серьезное наступление — ГУР МОУ

Весной Украина планирует серьезное наступление, боевые действия в марте будут «самыми жаркими». Об этом в интервью ABC News сообщил руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.



«Это [будет] освобождение территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации. Это будет происходить по всей Украине, от Крыма до Донбасса. Наша цель, и мы ее достигнем — это возвращение к границам 1991 года, в которых Украина признана всеми субъектами международного права», — сказал он.



Буданов к тому же не исключил дальнейших ударов по территории РФ, но не уточнил, кто за ними будет стоять, об этом обещает рассказать после окончания войны. Кроме того он добавил, что атаки будут происходить «все глубже и глубже» внутри России.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что фиксируют активизацию движения сопротивления в РФ.