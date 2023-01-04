Навесні Україна планує серйозний наступ — ГУР МОУ

Навесні Україна планує серйозний наступ, бойові дії у березні будуть «найспекотнішими». Про це в інтерв'ю ABC News повідомив керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов

«Це [буде] звільнення територій та заподіяння остаточної поразки Російської Федерації. Це буде відбуватися по всій території України, від Криму до Донбасу. Наша мета, і ми її досягнемо - це повернення до кордонів 1991 року, в яких Україна визнана всіма суб'єктами міжнародного права», - сказав він.



Буданов до того ж не виключив подальших ударів по території РФ, але не уточнив, хто за ними стоятиме, про це обіцяє розповісти після закінчення війни. Крім того, він додав, що атаки відбуватимуться «все глибше і глибше» всередині Росії.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що фіксують активізацію руху опору в РФ.