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Навесні Україна планує серйозний наступ — ГУР МОУ

04 січня 2023, 15:27

Навесні Україна планує серйозний наступ — ГУР МОУ

Навесні Україна планує серйозний наступ, бойові дії у березні будуть «найспекотнішими». Про це в інтерв'ю ABC News повідомив керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов

«Це [буде] звільнення територій та заподіяння остаточної поразки Російської Федерації. Це буде відбуватися по всій території України, від Криму до Донбасу. Наша мета, і ми її досягнемо - це повернення до кордонів 1991 року, в яких Україна визнана всіма суб'єктами міжнародного права», - сказав він.

Буданов до того ж не виключив подальших ударів по території РФ, але не уточнив, хто за ними стоятиме, про це обіцяє розповісти після закінчення війни. Крім того, він додав, що атаки відбуватимуться «все глибше і глибше» всередині Росії.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що фіксують активізацію руху опору в РФ.

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