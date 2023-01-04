Украина ожидает в ближайшее время отправку американских БМП Bradley - Буданов

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Украина ожидает в ближайшее время отправку американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley, которые значительно повысят боеспособность украинских сил. Об этом он рассказал в интервью ABC News.



«Мы их [БМП Bradley] ждем. Очень ждем. Это значительно повысит боеспособность наших подразделений», - сказал он.



Также он выразил благодарность за всю оказанную помощь и попросил продолжать поддерживать Украину.



«Я обещаю, что теперь это не займет много времени, и каждый налогоплательщик в США сможет увидеть, куда ушел каждый цент. Вместе мы изменим этот мир», - заявил глава украинской разведки.