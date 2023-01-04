Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Україна очікує найближчим часом на відправку американських бойових машин піхоти (БМП) Bradley, які значно підвищать боєздатність українських сил. Про це він розповів у інтерв'ю ABC News.



«Ми їх [БМП Bradley] чекаємо. Дуже чекаємо. Це значно підвищить боєздатність наших підрозділів», - сказав він.



Також він висловив подяку за всю надану допомогу та попросив продовжувати підтримувати Україну.



«Я обіцяю, що тепер це не триватиме багато часу, і кожен платник податків у США зможе побачити, куди пішов кожен цент. Водночас ми змінимо цей світ», - заявив голова української розвідки.

Раніше у розвідці заявили, що навесні Україна планує серйозний наступ, бойові дії у березні будуть «найспекотнішими».