Собирал сухостой в лесу. В Харьковской области мужчина взорвался на мине

В Балаклее Харьковской области мужчина взорвался на неизвестном взрывном предмете, его доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.



«Муж подорвался на неизвестном взрывном предмете в городе Балаклея. С травмами 21-летний местный житель был доставлен в больницу», - говорится в сообщении.



Сообщение о происшествии поступило в первый отдел Изюмского районного управления полиции 4 января около 09:10.



Установлено, что мужчина пошел в лес собирать сухостои и подорвался на неизвестном взрывном предмете.



Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.



Полиция призывает соблюдать осторожность и не приближаться к незнакомым предметам. При обнаружении таких предметов немедленно вызвать Государственную службу по чрезвычайным ситуациям по номеру 101 или звонить на линию 102.