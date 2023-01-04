Збирав сухостій у лісі. На Харківщині чоловік підірвався на міні

У Балаклії Харківської області чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі, його доправили до лікарні. Про це повідомляє прес-служба поліції області.



«Чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі у місті Балаклія. З травмами 21-річного місцевого жителя було доставлено до лікарні», - йдеться у повідомленні.



Повідомлення про подію надійшло до першого відділу Ізюмського районного управління поліції 4 січня близько 09:10.



Встановлено, що чоловік пішов у ліс збирати сухостії та підірвався на невідомому вибуховому предметі.



Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



Поліція закликає бути обережними і не наближатися до незнайомих предметів. У разі виявлення таких предметів негайно викликати Державну службу з надзвичайних ситуацій за номером 101 або дзвонити на лінію 102.