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ВСУ откинули российские силы за границы Бахмута — Кириленко

05 января 2023, 08:47

ВСУ откинули российские силы за границы Бахмута — Кириленко

В Донецкой области ВСУ отбросили российские силы за границы Бахмута, на их прежние позиции. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, оккупанты несут большие потери ежедневно, но не считаются с ними.

«Но врагу не удается продвинуться, какие бы попытки он не пробовал осуществить, зайти в город — и уже непосредственно оккупировать сам город. Попытки эти безуспешны. Даже те определенные продвижения, которые были — локализованы. И в дальнейшем враг откинут на свои предыдущие позиции. То есть за границы города», — отметил Кириленко.  

Он уточнил, что теперь российские военные фактически находятся в опустошенной, разрушенной местности. Это, в том числе, способствует многочисленным потерям армии РФ. Однако оккупанты подвозят все новую и новую живую силу, подчеркнул глава области.

«Наши защитники четко приспосабливаются к тактике врага, к изменениям. Обороняют Бахмут, и не дают врагу возможности продвижения», — подытожил руководитель ОВА.

Кириленко добавил, что от боевых действий страдает сам Бахмут, который разрушен более чем на 60%, и обстрелы не прекращаются. Также он напомнил, что в результате вчерашнего артобстрела в городе погибли две мирные жительницы.

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