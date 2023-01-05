ЗСУ відкинули російські сили за межі Бахмута — Кириленко

У Донецькій області ЗСУ відкинули російські сили за межі Бахмута, на їхні колишні позиції. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, окупанти зазнають великих втрат щодня, але не рахуються з ними.



«Але ворогу не вдається просунутися, які б спроби він не пробував здійснити, зайти в місто — і вже безпосередньо окупувати саме місто. Спроби ці даремні. Навіть ті певні просування, які були — локалізовані. І надалі ворог відкинутий на свої попередні позиції. Тобто за межі міста», — зазначив Кириленко.



Він уточнив, що тепер російські військові фактично перебувають у спустошеній, зруйнованій місцевості. Це, зокрема, сприяє численним втратам армії РФ. Однак окупанти підвозять усе нову й нову живу силу, наголосив очільник області.



«Наші захисники чітко пристосовуються до тактики ворога, до змін. Обороняють Бахмут, і не дають ворогу можливості просування», — підсумував керівник ОВА.



Кириленко додав, що від бойових дій потерпає сам Бахмут, який зруйнований більш ніж на 60%, і обстріли не припиняються. Також він нагадав, що через вчорашній артобстріл в місті загинули дві мирні мешканки.

Читайте також: На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм армії РФ

Дивіться також:





