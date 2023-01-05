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«Вагнеровцы» вербуют политических заключенных из Чечни — ГУР

05 января 2023, 10:04

«Вагнеровцы» вербуют политических заключенных из Чечни — ГУР

ЧВК «Вагнера» начала вербовать политических заключенных в колониях Чечни. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

«Известно, что в колонии-поселении №3 города Аргун (Чеченская Республика РФ), а также в исправительной колонии №2 поселка Чернокозово (Наурский район Чеченской Республики РФ), продолжается процесс вербовки заключенных в ряды ЧВК «Вагнера», - рассказали в ГУР МОУ, отметив, что большинство из заключенных были осуждены по политическим мотивам.

Разведчики сообщают, что явление начинает приобретать массовый характер. Из обеих колоний, по данным ГУР МОУ, было «мобилизовано» более 50 заключенных, большинство из которых были осуждены по сфабрикованным делам, а с сотрудниками колоний сейчас проводится работа по предотвращению утечки информации.

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