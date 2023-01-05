«Вагнерівці» вербують політичних ув'язнених із Чечні — ГУР

ПВК «Вагнера» почала вербувати політичних ув'язнених у колоніях Чечні. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

«ідомо, що у колонії-поселенні №3 міста Аргун (Чеченська Республіка рф), а також у виправній колонії №2 селища Чернокозово (Наурський район Чеченської Республіки рф), триває процес вербування в’язнів до лав ПВК «Вагнера», - розповіли в ГУР МОУ, зазначивши, що більшість із ув'язнених було засуджено з політичних мотивів.

Розвідники повідомляють, що явище починає набувати масового характеру. З обох колоній, за даними ГУР МОУ, було «мобілізовано» понад 50 ув'язнених, більшість із яких було засуджено у сфабрикованих справах, а із співробітниками колоній зараз проводиться робота щодо запобігання витоку інформації.

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