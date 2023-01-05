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Кириленко рассказал об обстрелах оккупантов, разрушены многоэтажки, есть погибшие

05 января 2023, 10:46

Кириленко рассказал об обстрелах оккупантов, разрушены многоэтажки, есть погибшие

Донецкая область. Фото: ОВА Донецкая область. Фото: ОВА

В Донецкой области ночью и утром российские силы вели активные обстрелы вдоль всей линии фронта. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

На Донецком направлении больше всего пострадало Курахово: город подвергся нескольким обстрелам, повреждены шесть частных домов, два магазина и оборудование на инфраструктурном объекте. Интенсивным обстрелам подверглась Марьинка, а под утро одиночные «прилеты» зафиксированы по старой части Авдеевки.

На Горловском направлении два человека погибли и один ранен в Бахмуте. В Часовом Яре разрушена многоэтажка, повреждены еще четыре дома и здание больницы. В Соледаре повреждена пятиэтажка.

На Лисичанском направлении россияне нанесли ракетный удар ракетами С-300 по Лиману, а на территории громады вели обстрелы Торского и Заречного, поврежден дом.

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Ранее сообщалось, что на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два мирных жителя — в Бахмуте. Еще три человека были ранены.

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