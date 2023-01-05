Кириленко розповів про обстріли окупантів, зруйновано багатоповерхівки, є загиблі

Донецька область. Фото: ОВА

На Донеччині вночі та вранці російські сили вели активні обстріли вздовж усієї лінії фронту. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



На Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове: місто зазнало кількох обстрілів, пошкоджено шість приватних будинків, два магазини та обладнання на інфраструктурному об'єкті. Інтенсивного обстрілу зазнала Мар'їнка, а під ранок поодинокі «прильоти» зафіксовано по старій частині Авдіївки.



На Горлівському напрямку двоє людей загинули й одна поранена в Бахмуті. У Часовому Яру зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено ще чотири будинки та будівлю лікарні. У Соледарі пошкоджено п'ятиповерхівку.



На Лисичанському напрямку росіяни завдали ракетного удару ракетами С-300 по Лиману, а на території громади вели обстріл Торського та Зарічного, пошкоджено будинок.

Раніше повідомлялося, що на підконтрольній українській владі частині Донеччини минулої доби через обстріли з боку російських сил загинули двоє мирних жителів — у Бахмуті. Ще трьох людей було поранено.