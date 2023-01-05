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Воевали в ЧВК «Вагнер»: С группы завербованных заключенных сняли судимости, заявил Пригожин

05 января 2023, 11:15

Воевали в ЧВК «Вагнер»: С группы завербованных заключенных сняли судимости, заявил Пригожин

С первой группы завербованных заключенных, воевавших против Украины в составе ЧВК «Вагнер», сняли судимости после завершения полугодового контракта. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, передают российские «РИА Новости».

На опубликованном видео Пригожин жмет руки людям в камуфляже и поздравляет их с «отработкой контракта».

«Контракт свой с честью отработали… Отработали так, как мало кто работает… Общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением», — сказал Пригожин.

Также он рассказал об одном из погибших завербованных, который якобы подорвал себя вместе с противниками.

«Это генетика… Сочетание гормонов, мозговых извилин и всего остального», — заявил основатель ЧВК.

На видео некоторые люди — с костылями, некоторые — сидят в инвалидных колясках. Обращаясь к наемникам, Пригожин также призвал «много не бухать, наркотики не употреблять, баб не насиловать и не бедокурить».

Сами бывшие заключенные под камеру сообщили, что собираются «вернуться назад».

Отмечается, что в первой группе бывших заключенных около 20 человек. Их имена не называются, за что их осудили, не сообщается. О снятии судимостей известно лишь со слов Пригожина.

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