Воювали в ПВК «Вагнер»: Із групи завербованих ув'язнених зняли судимості, заявив Пригожин

З першої групи завербованих ув'язнених, які воювали проти України у складі ПВК «Вагнер», зняли судимості після завершення піврічного контракту. Про це заявив засновник ПВК Євген Пригожин, передають російські «РИА Новости».



На опублікованому відео Пригожин тисне руки людям у камуфляжі й вітає їх із «відпрацюванням контракту».



«Контракт свій із честю відпрацювали... Відпрацювали так, як мало хто працює... Суспільство повинно ставитися до них із глибокою повагою», — сказав Пригожин.



Також він розповів про одного із загиблих завербованих, який нібито підірвав себе разом із противниками.



«Це генетика... Поєднання гормонів, мозкових звивин і всього іншого», — заявив засновник ПВК.



На відео деякі люди — з милицями, деякі — сидять в інвалідних візках. Звертаючись до найманців, Пригожин також закликав «багато не бухати, наркотики не вживати, баб не ґвалтувати й не бідокурити».



Самі колишні в'язні під камеру повідомили, що збираються «повернутися назад».



Зазначається, що в першій групі колишніх ув'язнених близько 20 осіб. Їхні імена не називаються, за що їх засудили, не повідомляється. Про зняття судимостей відомо лише зі слів Пригожина.

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