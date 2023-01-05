Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Житель Донецка показал цены на продукты в супермаркете

05 января 2023, 12:11

Житель Донецка показал цены на продукты в супермаркете

В оккупированном Донецке. Скриншот В оккупированном Донецке. Скриншот

Житель оккупированного Донецка Игорь в своем видеоблоге показал цены на продукты.

Игорь делал покупки к новогодним и рождественским праздникам в супермаркете «Манна» (работает на захваченных мощностях гипермаркета «Метро»).

Дончанин показал товары из мясного и рыбного отделов (цена за 1 кг):

  • курица — 163 рубля (82 гривны по курсу НБУ на 05.01.2023 г.);
  • свиная рулька — 199 рублей (100 гривен);
  • копыта на холодец — 45 рублей (23 гривны);
  • кальмары замороженные — 442 рубля (221 гривна);
  • крабовые палочки — 210 рублей (105 гривен);
  • селедка — 229 рублей (115 гривен).

Также он купил:

  • бананы — 115 рублей (58 гривен);
  • морковь — 38 рублей (18 гривен);
  • картофель — 28 рублей (14 гривен);
  • мандарины — 89 рублей (45 гривен);
  • апельсины — 175 рублей (88 гривен);
  • чеснок — 245 рублей (123 гривны);
  • зеленый лук — 442 рубля (221 гривна).

По словам жителя Донецка, баночка кукурузы сейчас стоит 98 рублей (49 гривен), баночка оливок без косточек — 213 рублей (107 гривен), два десятка яиц — 166 рублей (83 гривны), хлеб тостовый — 30 рублей (15 гривен), батон с отрубями — 30 рублей (15 гривен), большая пачка майонеза — 118 рублей (59 гривен), масло сливочное (пачка 180 г) — 110 рублей (55 гривен), сахар — 58 рублей (29 гривен) за кг.

Отметим, что на оккупированной территории вывели из оборота гривну: все расчеты группировка «ДНР» вынуждает проводить в российских рублях.

Ранее Игорь показывал цены на продукты в том же супермаркете в июле 2022 года.

Еще по теме

Организации
ДНР
Прочее
Магазины цены на продукты в донецке цены на продукты
Места
Донецк

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:11
Житель Донецка показал цены на продукты в супермаркете
09:27
Оккупанты «закрыли» Титаровку, ищут сотрудничающих с ВСУ — Луганская ОВА
08:21
В Донецке один человек погиб, еще один ранен — на остановке
23:14
Потери войск РФ в Макеевке: куда ВСУ ударят теперь ►
23:00
Главные события в оккупации 4 января
15:54
В Васильевке под обстрел попала комендатура оккупантов, есть погибшие
14:55
Армия РФ из пригорода Бахмута вывезла в Ростов-на-Дону около 30 человек — ЦНС
12:33
В Донецке под обстрел попал Петровский район, погиб мужчина
10:22
Был спецназ и пехота: Арестович объяснил, почему в ПТУ в Макеевке много погибших
10:08
Оккупанты превращают захваченные территории в резервации — мэр Мелитополя
09:22
Оккупанты заявили, что сбили беспилотники вблизи аэродрома в Севастополе
00:27
Минобороны РФ: Число погибших военных в Макеевке увеличилось до 89, известна причина удара
23:29
Главные события в оккупации 3 января
20:42
Оккупанты ввели спецпропуска для авто в Запорожской области
18:20
РФ обещает льготную ипотеку для людей в оккупации: Подробности
все новости
12:15
Армия РФ обстреляла объект энергетической инфраструктуры на востоке Украины
12:11
Житель Донецка показал цены на продукты в супермаркете
11:34
Оккупанты атаковали центр Херсона, погиб мужчина
11:26
Армией РФ за сутки уничтожены 13 гражданских объектов Донецкой области
11:15
Воевали в ЧВК «Вагнер»: С группы завербованных заключенных сняли судимости, заявил Пригожин
10:58
Патриарх РПЦ Кирилл призвал установить «рождественское перемирие»
10:46
Кириленко рассказал об обстрелах оккупантов, разрушены многоэтажки, есть погибшие
10:16
РФ перебрасывает стратегическую авиацию на восток — британская разведка
10:04
«Вагнеровцы» вербуют политических заключенных из Чечни — ГУР
09:27
Оккупанты «закрыли» Титаровку, ищут сотрудничающих с ВСУ — Луганская ОВА
09:27
Обстрелы на Донетчине: Двое погибших и трое раненых
09:06
Оккупанты трижды за ночь обстреляли Никополь из «Градов» и тяжелой артиллерии
08:47
ВСУ откинули российские силы за границы Бахмута — Кириленко
08:21
В Донецке один человек погиб, еще один ранен — на остановке
00:07
Встать на ноги и «‎отомстить»‎ за удар по Макеевке: Пушилин приехал к раненым военным РФ в больницу
все новости
ВИДЕО
Потери войск РФ в Макеевке: куда ВСУ ударят теперь ► Потери войск РФ в Макеевке: куда ВСУ ударят теперь ►
04 января, 23:14
Последствия удара в Васильевке. Фото: соцсети В Васильевке под обстрел попала комендатура оккупантов, есть погибшие
04 января, 15:54
Запорожье. Фото: ОВА Ночью войска РФ ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье
04 января, 08:23

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама