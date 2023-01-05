Житель Донецка показал цены на продукты в супермаркете

В оккупированном Донецке. Скриншот

Житель оккупированного Донецка Игорь в своем видеоблоге показал цены на продукты.



Игорь делал покупки к новогодним и рождественским праздникам в супермаркете «Манна» (работает на захваченных мощностях гипермаркета «Метро»).



Дончанин показал товары из мясного и рыбного отделов (цена за 1 кг):

курица — 163 рубля (82 гривны по курсу НБУ на 05.01.2023 г.);

свиная рулька — 199 рублей (100 гривен);

копыта на холодец — 45 рублей (23 гривны);

кальмары замороженные — 442 рубля (221 гривна);

крабовые палочки — 210 рублей (105 гривен);

селедка — 229 рублей (115 гривен).

Также он купил:

бананы — 115 рублей (58 гривен);

морковь — 38 рублей (18 гривен);

картофель — 28 рублей (14 гривен);

мандарины — 89 рублей (45 гривен);

апельсины — 175 рублей (88 гривен);

чеснок — 245 рублей (123 гривны);

зеленый лук — 442 рубля (221 гривна).

По словам жителя Донецка, баночка кукурузы сейчас стоит 98 рублей (49 гривен), баночка оливок без косточек — 213 рублей (107 гривен), два десятка яиц — 166 рублей (83 гривны), хлеб тостовый — 30 рублей (15 гривен), батон с отрубями — 30 рублей (15 гривен), большая пачка майонеза — 118 рублей (59 гривен), масло сливочное (пачка 180 г) — 110 рублей (55 гривен), сахар — 58 рублей (29 гривен) за кг.

Отметим, что на оккупированной территории вывели из оборота гривну: все расчеты группировка «ДНР» вынуждает проводить в российских рублях.



Ранее Игорь показывал цены на продукты в том же супермаркете в июле 2022 года.