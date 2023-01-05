Житель Донецка показал цены на продукты в супермаркете

Житель оккупированного Донецка Игорь в своем видеоблоге показал цены на продукты.
Игорь делал покупки к новогодним и рождественским праздникам в супермаркете «Манна» (работает на захваченных мощностях гипермаркета «Метро»).
Дончанин показал товары из мясного и рыбного отделов (цена за 1 кг):
Также он купил:
По словам жителя Донецка, баночка кукурузы сейчас стоит 98 рублей (49 гривен), баночка оливок без косточек — 213 рублей (107 гривен), два десятка яиц — 166 рублей (83 гривны), хлеб тостовый — 30 рублей (15 гривен), батон с отрубями — 30 рублей (15 гривен), большая пачка майонеза — 118 рублей (59 гривен), масло сливочное (пачка 180 г) — 110 рублей (55 гривен), сахар — 58 рублей (29 гривен) за кг.
Отметим, что на оккупированной территории вывели из оборота гривну: все расчеты группировка «ДНР» вынуждает проводить в российских рублях.
Ранее Игорь показывал цены на продукты в том же супермаркете в июле 2022 года.