Житель Донецька показав ціни на продукти в супермаркеті

В окупованому Донецьку. Скріншот

Житель окупованого Донецька Ігор у своєму відеоблозі показав ціни на продукти.



Ігор робив покупки до новорічних і різдвяних свят у супермаркеті «Манна» (працює на захоплених потужностях гіпермаркету «Метро»).



Донеччанин показав товари з м'ясного та рибного відділів (ціна за 1 кг):

курка — 163 рублі (82 гривні за курсом НБУ на 05.01.2023 р.);

свиняча рулька — 199 рублів (100 гривень);

копита на холодець — 45 рублів (23 гривні);

кальмари заморожені — 442 рублів (221 гривня);

крабові палички — 210 рублів (105 гривень);

оселедець — 229 рублів (115 гривень).

Також він купив (ціна за 1 кг):

банани — 115 рублів (58 гривень);

моркву — 38 рублів (18 гривень);

картоплю — 28 рублів (14 гривень);

мандарини — 89 рублів (45 гривень);

апельсини — 175 рублів (88 гривень);

часник — 245 рублів (123 гривні);

зелену цибулю — 442 рублі (221 гривня).

За словами жителя Донецька, баночка кукурудзи зараз коштує 98 рублів (49 гривень), баночка оливок без кісточок — 213 рублів (107 гривень), два десятки яєць — 166 рублів (83 гривні), хліб тостовий — 30 рублів (15 гривень), батон із висівками — 30 рублів (15 гривень), велика пачка майонезу — 118 рублів (59 гривень), масло вершкове (пачка 180 г) — 110 рублів (55 гривень), цукор — 58 рублів (29 гривень) за кг.

Зазначимо, що на окупованій території вивели з обігу гривню: усі розрахунки угруповання «ДНР» змушує проводити в російських рублях.



Раніше Ігор показував ціни на продукти в тому ж супермаркеті в липні 2022 року.