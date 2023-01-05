Житель Донецька показав ціни на продукти в супермаркеті

Житель окупованого Донецька Ігор у своєму відеоблозі показав ціни на продукти.
Ігор робив покупки до новорічних і різдвяних свят у супермаркеті «Манна» (працює на захоплених потужностях гіпермаркету «Метро»).
Донеччанин показав товари з м'ясного та рибного відділів (ціна за 1 кг):
Також він купив (ціна за 1 кг):
За словами жителя Донецька, баночка кукурудзи зараз коштує 98 рублів (49 гривень), баночка оливок без кісточок — 213 рублів (107 гривень), два десятки яєць — 166 рублів (83 гривні), хліб тостовий — 30 рублів (15 гривень), батон із висівками — 30 рублів (15 гривень), велика пачка майонезу — 118 рублів (59 гривень), масло вершкове (пачка 180 г) — 110 рублів (55 гривень), цукор — 58 рублів (29 гривень) за кг.
Зазначимо, що на окупованій території вивели з обігу гривню: усі розрахунки угруповання «ДНР» змушує проводити в російських рублях.
Раніше Ігор показував ціни на продукти в тому ж супермаркеті в липні 2022 року.