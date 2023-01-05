Росармия обстреляла громаду в Запорожской области: два человека погибли, трое ранены

Фото: Telegram / Александр Старух

В результате обстрела Степногорской громады Запорожской области погибли два человека, еще трое получили ранения. Об этом на брифинге сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.



«Сегодня с 8:30 достаточно длительный обстрел был Степногорской громады. К сожалению, есть неутешительные новости: два человека погибли, трое раненых», - сказал он.



Старух подчеркнул, что среди пострадавших - работники сельского совета, которые развозили людям дрова.



По словам начальника ОВА, в последнее время количество обстрелов области возросло – до сотни в день. При этом удары наносятся либо по объектам критической инфраструктуры, либо противник хаотично обстреливает громады, терроризируя мирное население.