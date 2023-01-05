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Росармія обстріляла громаду в Запорізькій області: двоє людей загинули, троє поранено

05 січня 2023, 13:45

Росармія обстріляла громаду в Запорізькій області: двоє людей загинули, троє поранено

Фото: Telegram / Олександр Старух Фото: Telegram / Олександр Старух

Внаслідок обстрілу Степногірської громади Запорізької області загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Сьогодні з 8:30 досить тривалий обстріл був Степногірської громади. На жаль, є невтішні новини: дві людини загинули, троє поранених», - сказав він.

Старух наголосив, що серед постраждалих – працівники сільської ради, які розвозили людям дрова.

За словами начальника ОВА, останнім часом кількість обстрілів області зросла – до сотні на день. При цьому удари завдаються або об'єктами критичної інфраструктури, або противник хаотично обстрілює громади, тероризуючи мирне населення.

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