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Украина за время войны экспортировала почти 40 млн тонн сельхозпродукции – Минагрополитики

05 января 2023, 15:00

Украина за время войны экспортировала почти 40 млн тонн сельхозпродукции – Минагрополитики

Украина с начала полномасштабного российского вторжения и до конца 2022 года поставила на внешние рынки 38,94 млн тонн зерновых, зернобобовых, масличных культур и продуктов их переработки. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

В тройке лидеров среди агрокультур, которые были отправлены за 10 месяцев войны, кукуруза - 15,6 млн тонн, пшеница - 8,6 млн тонн и подсолнечное масло - 3,3 млн тонн.

Так, в декабре-2022 40% зарубежных поставок продукции АПК пришлись на кукурузу, 22% – пшеницу, 8,4% – подсолнечное масло, 7,8% - рапс, 6,9% – семена подсолнечника, 5,7% – гроты, 4,5% – соевые бобы, 0,5% - соевое масло.

При этом в декабре прошлого года 75% продукции АПК вывезено из Украины через морские порты – 5,07 млн тонн, 17% - железнодорожным транспортом (1,15 млн тонн), и 7% автотранспортом (0,48 млн тонн).

До начала полномасштабного вооруженного вторжения РФ Украина ежемесячно экспортировала в среднем 5-6 млн тонн сельхозпродукции, преимущественно через свою морскую инфраструктуру в Черном море.

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