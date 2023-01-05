Україна за час війни експортувала майже 40 млн тонн сільгосппродукції – Мінагрополітики

Україна з початку повномасштабного російського вторгнення і до кінця 2022 року поставила на зовнішні ринки 38,94 млн тонн зернових, зернобобових, олійних культур та продуктів їх переробки. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.



У трійці лідерів серед агрокультур, які були відправлені за 10 місяців війни, кукурудза – 15,6 млн тонн, пшениця – 8,6 млн тонн та соняшникова олія – 3,3 млн тонн.



Так, у грудні-2022 40% зарубіжних поставок продукції АПК припали на кукурудзу, 22% - пшеницю, 8,4% - олію, 7,8% - ріпак, 6,9% - насіння соняшника, 5,7% - гроти , 4,5% - соєві боби, 0,5% - соєва олія.



При цьому у грудні минулого року 75% продукції АПК вивезено з України через морські порти – 5,07 млн тонн, 17% - залізничним транспортом (1,15 млн тонн) та 7% автотранспортом (0,48 млн тонн).



До початку повномасштабного збройного вторгнення РФ Україна щомісяця експортувала в середньому 5-6 млн. тонн сільгосппродукції, переважно через свою морську інфраструктуру в Чорному морі.