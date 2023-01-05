В прифронтовых районах Запорожской области осталось 15% населения — Старух

В районах у линии фронта в Запорожской области, несмотря на призывы к эвакуации, остаются люди. Об этом на брифинге сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.



Людям, которые находятся на прифронтовых территориях, оказывают помощь, в том числе, военные врачи.



«Скорые работают, людей доставляют. И машинами доставляют», — рассказал Старух.



Также он сообщил, что были приняты меры, чтобы убедить людей выехать из опасных районов. У тех, кто остался — у всех взяли заявления о желании не выезжать.



«Часть людей осталась. Это 10-15%... Это их позиция, действующее законодательство не позволяет нам силой их вывозить», — сообщил глава ОВА.



Старух уточнил, что в громадах у линии фронта осталось около 60 детей.