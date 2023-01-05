У прифронтових районах Запорізької області залишилося 15% населення — Старух

В районах біля лінії фронту в Запорізькій області, попри заклики до евакуації, залишаються люди. Про це на брифінгу повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Старух.



Людям, які перебувають на прифронтових територіях, надають допомогу, зокрема, військові лікарі.



«Швидкі працюють, людей доставляють. І машинами доставляють», — розповів Старух.



Також він повідомив, що було вжито заходів, щоб переконати людей виїхати з небезпечних районів. У тих, хто залишився — у всіх взяли заяви про бажання не виїжджати.



«Частина людей залишилася. Це 10-15%... Це їхня позиція, чинне законодавство не дозволяє нам силоміць їх вивозити», — повідомив очільник ОВА.



Старух уточнив, що в громадах біля лінії фронту залишилося близько 60 дітей.