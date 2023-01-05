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ООН расформирует миссию по расследованию удара по колонии в Еленовке. Нет гарантий безопасности

05 января 2023, 21:03

ООН расформирует миссию по расследованию удара по колонии в Еленовке. Нет гарантий безопасности

Генсек ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по установлению фактов об ударе по колонии в оккупированном Еленовке из-за отсутствия необходимых гарантий безопасности. Об этом на брифинге сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что, несмотря на согласие проведения миссии со стороны РФ и Украины, в ООН сочли, что не получили необходимых гарантий безопасности.

28 июля 2021 года вооруженные силы РФ устроили термобарический взрыв на территории исправительного учреждения в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные. По данным Офиса генпрокурора, в результате взрыва погибли около 40 украинских военных и 130 получили ранения.

Украина потребовала от ООН и МККК отреагировать на теракт, совершенный РФ в Еленовке, а также провести инспекцию колонии, в которой содержались пленные украинские военнослужащие. Позднее, 3 августа, Гуттериш объявил о создании миссии ООН по сбору фактов гибели украинских военнопленных в Еленовке.

8 сентября глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер сообщила, что РФ отказывает наблюдателям ООН в доступе к украинским военнопленным.

28 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что РФ так и не предоставила Украине возможности посетить место происшествия.

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