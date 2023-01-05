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ООН розформує місію з розслідування удару по колонії у Оленівці. Немає гарантій безпеки

05 січня 2023, 21:03

ООН розформує місію з розслідування удару по колонії у Оленівці. Немає гарантій безпеки

Генсек ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію щодо встановлення фактів про удар по колонії в окупованій Оленівці через відсутність необхідних гарантій безпеки. Про це на брифінгу повідомив представник генсека Стефан Дюжаррик, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що, незважаючи на згоду проведення місії з боку РФ та України, в ООН визнали, що не отримали необхідних гарантій безпеки.

28 липня 2021 року збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генпрокурора, внаслідок вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.

Україна вимагала від ООН та МКЧХ відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

Пізніше, 3 серпня, Гутеріш оголосив про створення місії ООН зі збору фактів загибелі українських військовополонених у Оленівці.

8 вересня голова місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер повідомила, що РФ відмовляє спостерігачам ООН у доступі до українських військовополонених.

28 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що РФ так і не надала Україні змоги відвідати місце події.

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