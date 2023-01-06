У планах засновника ПВК «Вагнера» контроль над шахтами поблизу Бахмута, вважають у США

Засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин хоче контролювати шахти поблизу Бахмута Донецької області, тому для російських окупаційних військ так важливо взяти саме це українське місто. Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію чиновника з Білого дому.



Зазначається, що йдеться про соляні та гіпсові шахти, які розташовані в районі Бахмута. Є ознаки того, що «одержимість» Росії та Пригожина Бахмутом обумовлена грошовими мотивами, додав американський чиновник.



Reuters нагадує, що США раніше звинувачували російських найманців в експлуатації природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані та інших країнах, щоб допомогти фінансувати війну Москви в Україні. Росія відкидала ці звинувачення, називаючи її «антиросійською агресією».



Посилаючись на чиновника з Білого дому, Reuters пише, що ПВК «Вагнера» наразі має близько 50 тисяч найманців, з яких понад 4 тисячі вбито та 10 тисяч поранено, а понад тисячу бойовиків угруповання було ліквідовано з кінця листопада на початок грудня 2022-го поблизу Бахмута.

Американське видання The Wall Street Journal, посилаючись на військових, пише, що росіяни перенаправили частину сил із Бахмута на Соледар. А на позиціях біля Бахмута вогонь з боку окупаційної армії скоротився приблизно вдвічі. Українські військові експерти у свою чергу підтверджують лише незначне зниження обстрілів. Інтенсивність боїв, за їхніми словами, як і плани Росії захопити і Бахмут, і Соледар, та інші населені пункти — не змінилися.



Що відбувається на Бахмутському напрямку? Дивіться у сюжеті «Новин Донбасу»: