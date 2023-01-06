Правоохранители задокументировали 17 атак войск РФ жилищного сектора Донетчины

Правоохранителями задокументировано 17 атак российских войск жилищного сектора Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.



От российских обстрелов пострадали 11 населённых пунктов региона, города Авдеевка, Бахмут, пгт Большая Новоселка, Ильинка, Очеретино, села Веселое, Каменка, Карловка, Красногоровка, Островское, Северное.

Армия РФ обстреливала Донецкую область «Градами», артиллерией, минометами. Уничтожены и повреждены за сутки 2 жилых дома и цех завода.

«В результате артиллерийских обстрелов в Бахмуте погиб гражданский человек. Разрушения получили дома граждан в Ильинке и Островском», - рассказали правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 56 человек, с начала обязательной эвакуации - более 34371 человек, среди них 5098 – дети, 1998 – люди с инвалидностью.

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