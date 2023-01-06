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Правоохоронці задокументували 17 атак військ РФ житлового сектору Донеччини

06 січня 2023, 11:25

Правоохоронці задокументували 17 атак військ РФ житлового сектору Донеччини

Правоохоронці задокументували 17 атак військ РФ житлового сектору Донеччини. Фото: Поліція Донецької області Правоохоронці задокументували 17 атак військ РФ житлового сектору Донеччини. Фото: Поліція Донецької області

Правоохоронцями задокументовано 17 атак російських військ житлового сектору Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є загиблі та поранені мирні жителі.

Від російських обстрілів постраждали 11 населених пунктів регіону, міста Авдіївка, Бахмут, смт Велика Новосілка, Іллінка, Очеретине, селах Веселе, Кам’янка, Карлівка, Красногорівка, Острівське, Сєверне.

Армія РФ обстрілювала Донецьку область «Градами», артилерією, мінометами. Знищено та пошкоджено за добу 2 житлові будинки та цех заводу.

«Внаслідок артилерійського обстрілу в Бахмуті загинула цивільна людина. Руйнувань зазнали оселі громадян в Іллінці та Острівському», - розповіли правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 56 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 34371 особа, серед них 5098 – діти, 1998 – люди з інвалідністю.

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