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«Укрэнерго» вводит лимиты потребления электроэнергии из-за похолодания

06 января 2023, 12:13

«Укрэнерго» вводит лимиты потребления электроэнергии из-за похолодания

Потребление электроэнергии в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса. Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, которые действуют с 8:00 до 23:00. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

В тоже время в ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

В «Укрэнерго» указали, что из-за неблагоприятных метеоусловий есть ряд повреждений в распределительных сетях центрального региона, но ремонтные бригады оператора систем распределения (облэнерго) возобновляют питание.

«Укрэнерго» также сообщило, что в четверг вечером на востоке страны в результате обстрела россиян поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. В прифронтовых регионах на востоке и юге остается сложной ситуация с электроснабжением из-за значительных повреждений электросетей и высокой активности боевых действий.

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