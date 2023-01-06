«Укренерго» запроваджує ліміти споживання електроенергії через похолодання

Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури та активізацію роботи промисловості та бізнесу. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведено ліміти споживання, що діють з 8.00 до 23.00. Про це повідомили у НЕК «Укренерго».



У той же час у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.



В «Укренерго» зазначили, що через несприятливі метеоумови є низка пошкоджень у розподільчих мережах центрального регіону, але ремонтні бригади оператора систем розподілу (обленерго) відновлюють харчування.



«Укренерго» також повідомило, що у четвер увечері на сході країни внаслідок обстрілу росіян пошкоджено один із об'єктів енергетичної інфраструктури. У прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій.