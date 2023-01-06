Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Мариуполе оккупанты установили бюст Ленина в Городском саду

06 января 2023, 12:59

В Мариуполе оккупанты установили бюст Ленина в Городском саду

В Мариуполе оккупанты установили бюст Ленина в Городском саду

В Мариуполе оккупанты установили бюст Ленина на постаменте в Городском саду. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

«Для немариупольцев – это центральная аллея старейшего парка «Городской сад», которая называется «Аллея классиков». На этих постаментах установлена вся палитра русской культуры от Ломоносова до Горького. Теперь главный вопрос, кто из россиян уступил место Ленину?», – написал Андрющенко.

Ранее в пгт Никольское под Мариуполем российские захватчики в мае восстановили памятник Ленину.

А во временно захваченном Мелитополе Запорожской области захватчики установили памятник Ленину, который был демонтирован еще в 2015 году.

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
памятник Ленину

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:59
В Мариуполе оккупанты установили бюст Ленина в Городском саду
11:54
В правительстве призвали не посещать храмы на ВОТ из-за возможных терактов РФ
10:34
В РФ пообещали восстановить автодорожную часть Крымского моста в марте
10:30
Власти Северодонецка готовятся к деоккупации города
09:20
«ДНР» сообщила о ранении двоих гражданских
23:38
Главные события в оккупации 5 января
19:13
«ЛНР»: Спасатели извлекли из-под завалов здания больницы в Первомайске тело женщины
17:03
Много пустующего жилья. Оккупанты не будут строить новые многоэтажки в Шахтерске
16:18
«ДНР»: В Куйбышевском районе Донецка обстрелом ранены две женщины
15:47
Один человек за две недели: Оккупанты не пропускают людей через блокпост в Васильевке
15:31
Оккупанты вывозят награбленное в Мариуполе в Таганрог — ЦНС
13:05
Армия РФ возит по оккупированному Мариуполю системы ПВО — С-300 и БУК
12:11
Житель Донецка показал цены на продукты в супермаркете
09:27
Оккупанты «закрыли» Титаровку, ищут сотрудничающих с ВСУ — Луганская ОВА
08:21
В Донецке один человек погиб, еще один ранен — на остановке
все новости
14:18
Сроки за убийство и разбой: Названы «вагнеровцы», с которых сняли судимости
14:06
США могут передать Украине зенитные ракеты Sea Sparrow – Politico
13:20
В Краматорске российским обстрелом повреждены 14 домов
12:59
В Мариуполе оккупанты установили бюст Ленина в Городском саду
12:38
Оккупанты обстреляли центр Курахово
12:13
«Укрэнерго» вводит лимиты потребления электроэнергии из-за похолодания
12:10
Под Минском ищут военных РФ с оружием, сбежавших из части — СМИ
11:54
В правительстве призвали не посещать храмы на ВОТ из-за возможных терактов РФ
11:46
Bloomberg: РФ намерена потратить на войну деньги товаропроизводителей и госкомпаний
11:25
Правоохранители задокументировали 17 атак войск РФ жилищного сектора Донетчины
11:25
Умерла одна из пострадавших от обстрелов Киева 29 декабря
11:23
Пожарная часть в Херсоне попала под обстрел, есть погибшие и раненые
11:06
С начала полномасштабной войны удалось разыскать боле 8 тысяч детей — Офис омбудсмена
11:04
В Украине за сутки из-за обстрелов погибли девять человек
10:34
В РФ пообещали восстановить автодорожную часть Крымского моста в марте
все новости
ВИДЕО
Утренние взрывы в Херсоне: На месте «прилета» начался пожар Утренние взрывы в Херсоне: На месте «прилета» начался пожар
06 января, 09:38
Потери войск РФ в Макеевке: куда ВСУ ударят теперь ► Потери войск РФ в Макеевке: куда ВСУ ударят теперь ►
04 января, 23:14
Последствия удара в Васильевке. Фото: соцсети В Васильевке под обстрел попала комендатура оккупантов, есть погибшие
04 января, 15:54

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама