В Мариуполе оккупанты установили бюст Ленина в Городском саду

В Мариуполе оккупанты установили бюст Ленина на постаменте в Городском саду. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.



«Для немариупольцев – это центральная аллея старейшего парка «Городской сад», которая называется «Аллея классиков». На этих постаментах установлена вся палитра русской культуры от Ломоносова до Горького. Теперь главный вопрос, кто из россиян уступил место Ленину?», – написал Андрющенко.



Ранее в пгт Никольское под Мариуполем российские захватчики в мае восстановили памятник Ленину.



А во временно захваченном Мелитополе Запорожской области захватчики установили памятник Ленину, который был демонтирован еще в 2015 году.