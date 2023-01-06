У Маріуполі окупанти встановили погруддя Леніна у Міському саду

У Маріуполі окупанти встановили погруддя Леніна на постаменті у Міському саду. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.



«Для немаріупольців – це центральна алея найстарішого парку «Міський сад», яка називається «Алея класиків». На цих постаментах встановлено всю палітру російської культури від Ломоносова до Горького. Тепер головне питання, хто з росіян поступився місцем Леніну?», – написав Андрющенко.



Раніше у смт Нікольське під Маріуполем російські загарбники у травні відновили пам'ятник Леніну.



А у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області загарбники встановили пам'ятник Леніну, демонтований ще 2015 року.