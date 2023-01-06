В доме назначенного оккупантами «губернатором» Херсонской области Сальдо прошли обыски

В особняке назначенного российскими оккупантами «губернатором» Херсонской области Владимира Сальдо прошли обыски. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.



Отмечается, что в его имении и по месту жительства были обнаружены документы РФ с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины. Правоохранители нашли сведения о структуре оккупационной администрации и начислении зарплаты в рублях, а также конспекты, в которых отмечались особенности законодательства РФ, еще обнаружены справки о херсонских патриотах и активистах.

«Отдельного внимания заслуживает библиотека Сальдо, где он наверняка и набирался идеологии относительно великой России. Наряду с такими изданиями как «Императрица Екатерина II», «Россия. Великая судьба», «Москва. Размышления в фотографиях», соседствует пособие «Радость секса. Книга о премудростях любви». Также много советской геральдики и наград и георгиевских лент», - рассказали в ГБР.

Правоохранители к тому же напомнили, что Херсонская областная прокуратура уже направила в суд обвинительные акты в отношении оккупационного «председателя военно-гражданской администрации Херсонской области», его заместителя и так называемого «председателя Херсонской городской администрации». Им инкриминирована государственная измена, коллаборационная деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 УК Украины).

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