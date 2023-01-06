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У будинку призначеного окупантами «губернатора» Херсонської області Сальдо пройшли обшуки

06 січня 2023, 15:25

У будинку призначеного окупантами «губернатора» Херсонської області Сальдо пройшли обшуки

У особняку призначеного російськими окупантами «губернатором» Херсонської області Володимира Сальдо пройшли обшуки. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Зазначається, що у його маєтку та за місцем проживання було виявлено документи РФ з прямими вказівками до скоєння злочинів проти України. Правоохоронці знайшли відомості про структуру окупаційної адміністрації та нарахування зарплати в рублях, а також конспекти, в яких були вказані особливості законодавства РФ, ще виявлено довідки про херсонських патріотів та активістів.

«Окремої уваги заслуговує бібліотека Сальдо, де він напевно і набирався ідеології щодо великої Росії. Поряд з такими виданнями, як «Императрица Екатерина ІІ», «Россия. Великия Судьба», «Москва. Размышления в фотографиях», сусідить посібник «Радость сексу. Книга о премудростях любви». Також багато радянської геральдики та нагород і георгіївських стрічок», - розповіли у ГБР.

Правоохоронці також нагадали, що Херсонська обласна прокуратура вже скерувала до суду обвинувальні акти стосовно окупаційного «голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області», його заступника та так званого «голови Херсонської міської адміністрації». Їм інкриміновано державну зраду, колабораційну діяльність, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 КК України).

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