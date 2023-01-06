В СНБО на 2023 год спрогнозировали наступательную войну ВСУ

В 2023 году ВСУ начнут наступательную войну, используя новое вооружение полученное от союзников. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Как мир менял свое отношение к Украинской войне за Независимость – от партизанского движения к Победе.
1. Январь 2022 года. Партизанская война:
NLAW, Stinger, Javelin.
2. Июнь 2022 года. Оборона-контрнаступательная война:
HIMARS, MLRS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ПВО IRIS, САУ CAESAR, самоходная гаубица AHS Krab.
3. 2023 год. Наступательная война:
БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, Patriot. И многое другое – менее публичное и совсем не публичное.
4. Четвертый этап. Война справедливости и возмездия.
P.S. Ракетная и дроновая программа Украины», - написал он на своей странице Facebook.
11 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что освобождение украинских территорий ВСУ продолжится, когда это позволят погодные условия.