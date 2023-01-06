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У РНБО на 2023 рік спрогнозували наступальну війну ЗСУ

06 січня 2023, 16:16

У РНБО на 2023 рік спрогнозували наступальну війну ЗСУ

У 2023 році ЗСУ розпочнуть наступальну війну, використовуючи нове озброєння, отримане від союзників. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Як світ змінював своє ставлення до Української війни за Незалежність – від партизанського руху до Перемоги.

1. Січень 2022 року. Партизанська війна:
NLAW, Stinger, Javelin.
2. Червень 2022 року. Оборона-контрнаступальна війна:
HIMARS, MLRS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самохідна гаубиця AHS Krab.
3. 2023 рік. Наступальна війна:
БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, Patriot. І багато чого іншого – менш публічного й зовсім не публічного.
4. Четвертий етап. Війна справедливості та відплати.
P.S. Ракетна і дронова програма України», - написав він на своїй сторінці Facebook.

11 грудня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що звільнення українських територій ЗСУ продовжиться, коли це дозволять погодні умови.

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