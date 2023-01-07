В Донецкой области из-за обстрелов два человека погибли и семь — ранены

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли двое мирных жителей — в Бахмуте и Красной Горе. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Семеро гражданских ранены: пятеро — в Бахмуте, по одному — в Предтечино и Курахово.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1292 мирных жителя. 2823 человека получили ранения. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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