На Донеччині через обстріли двоє людей загинули та семеро — поранені

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули двоє мирних жителів — у Бахмуті та Красній Горі. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Семеро цивільних поранені: п'ятеро — у Бахмуті, по одному — у Передтечиному та Кураховому.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1292 мирні жителі. 2823 людини дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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