Где находятся взрывоопасные предметы и степень угрозы: Заработала интерактивная карта

В Украине создали интерактивную карту взрывоопасных территорий. С ней можно ознакомиться на сайте ГСЧС в разделе «Сервис противоминной деятельности».



«На этой карте отображаются места, на которых уже обнаружены или, вероятно, находятся взрывоопасные предметы, и степень угрозы от них согласно имеющейся у ГСЧС информации (погрешность локализации составляет до 30 м). Рекомендуем использовать информацию с интерактивной карты при посещении мест, на которых велись боевые действия», — подчеркнули в ведомстве.