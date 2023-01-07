Де знаходяться вибухонебезпечні предмети та ступінь загрози: Запрацювала інтерактивна мапа

В Україні створили інтерактивну мапу вибухонебезпечних територій. З нею можна ознайомитися на сайті ДСНС у розділі «Сервіс протимінної діяльності».



«На цій мапі відображаються місця, на яких уже виявлено або, ймовірно, знаходяться вибухонебезпечні предмети, і ступінь загрози від них згідно з наявною в ДСНС інформацією (похибка локалізації становить до 30 м). Рекомендуємо використовувати інформацію з інтерактивної карти під час відвідування місць, на яких велися бойові дії», — наголосили у відомстві.