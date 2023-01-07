СМИ: Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ МП

Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП. Об этом сообщает LB.ua.



Издание со ссылкой на источники отмечает, что об этом говорится в указе № 898/2022 от 28.12.2022 года. Документ не обнародован официально, поскольку содержит персональную информацию.



В частности, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которому СБУ вручила подозрение в госизмене. Он является владельцем российского паспорта. Также о викарии Тульчинской епархии, епископе Ладыжинском Сергии, «который является к Ионафану очень близким человеком». В целом президент указом приостановил гражданство 13 представителей УПЦ МП.



Соответствующее сообщение — об утрате гражданства указанными лицами — получила также Государственная миграционная служба. Согласно действующим правилам, в дальнейшем они могут быть депортированы.

Ранее Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 декабря о применении санкций против некоторых представителей Украинской православной церкви.