Зеленский ввел санкции против еще 7 представителей УПЦ

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 декабря о применении санкций против некоторых представителей Украинской православной церкви.



В приложении к документу указаны семь человек, на которых наложены санкции:

Коваленко Андрей Вячеславович — митрополит Запорожский и Мелитопольский Украинской православной церкви.

Поворознюк Василий Дмитриевич — митрополит Луганский и Алчевский Украинской православной церкви.

Прокопенко Александр Александрович — настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря Украинской православной церкви.

Федоров Александр Владимирович - настоятель Свято-Успенского кафедрального собора Украинской православной церкви в Херсоне.

Паканыч Иван Иванович — митрополит Бориспольский и Броварской Антоний Украинской православной церкви, управляющий делами УПЦ, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви.

Егоренко Валентин Владимирович — митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий Украинской православной церкви, глава отдела внешних церковных связей УПЦ.

Шинкарев Виктор Сергеевич — архиепископ Константиновский Паисий, викарий Горловской епархии Украинской православной церкви.

В начале декабря СНБО уже ввел санкции против некоторых священнослужителей УПЦ, в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.