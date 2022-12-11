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Зеленский ввел санкции против еще 7 представителей УПЦ

11 декабря 2022, 22:10

Зеленский ввел санкции против еще 7 представителей УПЦ

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 декабря о применении санкций против некоторых представителей Украинской православной церкви.

В приложении к документу указаны семь человек, на которых наложены санкции:

  • Коваленко Андрей Вячеславович — митрополит Запорожский и Мелитопольский Украинской православной церкви.
  • Поворознюк Василий Дмитриевич — митрополит Луганский и Алчевский Украинской православной церкви.
  • Прокопенко Александр Александрович — настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря Украинской православной церкви.
  • Федоров Александр Владимирович - настоятель Свято-Успенского кафедрального собора Украинской православной церкви в Херсоне.
  • Паканыч Иван Иванович — митрополит Бориспольский и Броварской Антоний Украинской православной церкви, управляющий делами УПЦ, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви.
  • Егоренко Валентин Владимирович — митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий Украинской православной церкви, глава отдела внешних церковных связей УПЦ.
  • Шинкарев Виктор Сергеевич — архиепископ Константиновский Паисий, викарий Горловской епархии Украинской православной церкви.

В начале декабря СНБО уже ввел санкции против некоторых священнослужителей УПЦ, в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.

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